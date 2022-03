Heure de la découverte – La conquête spatiale Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Heure de la découverte – La conquête spatiale Médiathèque Françoise Sagan, 13 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 13 avril 2022

Un mercredi par mois, le Fonds patrimonial Heure Joyeuse vous invite à découvrir les trésors et les points forts de ses collections. Le 12 avril 1961, Youri Gagarine devient le premier homme à voyager dans l’espace. Nous vous proposons de (re)découvrir les débuts de la conquête spatiale dans la littérature de jeunesse. Pour en savoir plus sur le sujet, vous pouvez consulter notre article paru pour l’original de la semaine sur le portail des bibliothèques spécialisées de la Ville de Paris Mercredi 13 avril 2022 à 19 h, salle de lecture du fonds patrimonial, 1er étage – Sur inscription auprès des bibliothécaires- Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

Contact : 01 53 24 69 70 bibliotheque.heurejoyeuse-patrimoine@paris.fr https://mediathequeducarresaintlazare.wordpress.com/ https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan Conférence

Le chemin du Cosmos de Youri Gagarine, couverture de St-JUSTH, Paris, Éditions M.D.I., 1965

