Heure de la découverte en lien avec l’exposition Lire l’enfance avec les éditions MeMo Fonds Patrimonial Heure joyeuse, 1 février 2023, Paris.

Le mercredi 01 février 2023

de 19h00 à 20h30

. gratuit

Heure de la découverte sur les archives MeMo et leur collaboration avec Les Trois Ourses

Cette seconde plongée dans les archives éditoriales, en périphérie de l’exposition Lire l’enfance avec les éditions MeMo, sera l’occasion d’un focus sur la collaboration avec Les Trois Ourses. Les documents de fabrication (films, cromalins –ces épreuves couleurs permettant de contrôler la colorimétrie des images imprimées-, épreuves corrigées, particulièrement complexes et peu signifiants à exposer sous vitrine) seront particulièrement mis à l’honneur et permettront de mieux comprendre les processus de fabrication, autour des œuvres de Nathalie Parain, Elisabeth Ivanovsky et Lebedev-Marchak notamment. Ce sera aussi l’occasion de mettre l’accent sur des œuvres et artistes à l’intersection du catalogue MeMo et des archives de l’association Les Trois Ourses, comme Malika Doray et Louise-Marie Cumont.

Fonds Patrimonial Heure joyeuse 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Malika Doray. Maquette pour Quand ils ont su, MeMo, 2011