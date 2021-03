Paris Médiathèque Françoise Sagan Paris Heure de la découverte – Antoine Doré Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégorie d’évènement: Paris

Un mercredi par mois, le Fonds patrimonial Heure joyeuse vous invite à découvrir les trésors et les points forts de ses collections. Illustrateur et auteur-dessinateur de bandes dessinées, lauréat du dispositif Voyage à Bologne de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse en 2014, Antoine Doré a collaboré à deux expositions du fonds patrimonial Heure joyeuse (Ce fameux livre, et Haut en couleurs). Son univers futuriste oscille entre techniques d’illustration digitale et plus classique. Il crée notamment des visuels de couvertures pour les collections « Médium » et « Médium + » à l’école des loisirs. Il signe également l’identité visuelle de la « Médium Box » 2020-2021. C’est l’occasion de se pencher sur son parcours, et de découvrir son regard d’artiste sur nos collections. Mercredi 16 juin 2021 à 19 h, salle de lecture du fonds patrimonial, 1er étage A noter : Si les restrictions sanitaires (couvre-feu) ne permettent pas la tenue de l’animation le mercredi 16 juin à 19h, elle sera avancée au samedi 12 juin à 15h30. – Sur inscription, horaire et lieu sous réserve – Copyright Antoine Doré. L’éclosion. (Digital) D’après Le temps des dinosaures, de David Norman et Angelina Milner « Le Temps des dinosaures m’a propulsé enfant dans le monde des créatures préhistoriques. Fasciné, j’ai passé de longues heures à le lire, le relire et reproduire ses illustrations. L’œuf de mon image symbolise à la fois l’éclosion de mon intérêt pour ce monde perdu et l’éveil de ma passion pour la lecture et le dessin. » (Antoine Doré) Créé pour l’exposition Ce fameux livre, 40 illustrateurs revisitent leur livre d’enfance, médiathèque Françoise Sagan, 2015 Animations -> Conférence / Débat Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

Antoine Doré, L’éclosion (Digital), D’après David Norman et Angelina Milner. Le temps des dinosaures

