Heure de conte suivie d’un atelier Brienne-le-Château Brienne-le-Château Catégories d’évènement: Aube

Brienne-le-Château

Heure de conte suivie d’un atelier Brienne-le-Château, 20 juillet 2022, Brienne-le-Château. Heure de conte suivie d’un atelier

2 rue de Loménie Brienne-le-Château Aube 1 rue Emile Zola Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne

2022-07-20 10:00:00 – 2022-07-15 12:00:00 Brienne-le-Château

Aube Participez à l’heure du conte suivie d’un atelier. mediatheque@ville-brienne-le-chateau.fr +33 3 25 92 02 61 Participez à l’heure du conte suivie d’un atelier. Pixabay

Brienne-le-Château

dernière mise à jour : 2022-07-07 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne

Détails Catégories d’évènement: Aube, Brienne-le-Château Autres Lieu Brienne-le-Château Adresse 2 rue de Loménie Brienne-le-Château Aube 1 rue Emile Zola Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne Ville Brienne-le-Château lieuville Brienne-le-Château Departement Aube

Brienne-le-Château Brienne-le-Château Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brienne-le-chateau/

Heure de conte suivie d’un atelier Brienne-le-Château 2022-07-20 was last modified: by Heure de conte suivie d’un atelier Brienne-le-Château Brienne-le-Château 20 juillet 2022 2 rue de Loménie Brienne-le-Château Aube 1 rue Emile Zola Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne

Brienne-le-Château Aube