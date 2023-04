Le printemps s’invite à la Ferme pédagogique 8 La Blanchardière, 8 avril 2023, Heugnes.

Faune, Flore et Utopies vous ouvrent ses portes pour Pâques, pour les petits et pour les grands !.

2023-04-08 à ; fin : 2023-05-03 18:00:00. 7 EUR.

8 La Blanchardière

Heugnes 36180 Indre Centre-Val de Loire



Fauna, Flora and Utopias opens its doors for Easter, for children and adults!

Fauna, Flora y Utopías abren sus puertas en Semana Santa, ¡para grandes y pequeños!

Fauna, Flora und Utopien öffnen zu Ostern ihre Türen für Groß und Klein!

Mise à jour le 2023-04-06 par OT Pays de Valençay