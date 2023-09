Repas gourmand fromages Heugleville-sur-Scie, 8 octobre 2023, Heugleville-sur-Scie.

Heugleville-sur-Scie,Seine-Maritime

Le comité des fêtes d’Heugleville-sur-Scie vous propose son premier repas gourmand ! Au menu kir normand, fromages à volonté et accompagnements, dessert et café !

Nous vous invitons à passer un moment inoubliable et de grande convivialité autour d’un authentique repas fromages de quoi égayer vos papilles .

Réservations avant le 30 septembre..

2023-10-08 12:00:00

Heugleville-sur-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



The Heugleville-sur-Scie Festival Committee invites you to its first gourmet meal! On the menu: kir normand, unlimited cheese and side dishes, dessert and coffee!

We invite you to spend an unforgettable moment of conviviality over an authentic cheese meal.

Reservations by September 30.

El Comité de Fiestas de Heugleville-sur-Scie organiza su primera comida gastronómica En el menú: kir normand, queso y guarniciones ilimitadas, postre y café

Le invitamos a pasar un momento inolvidable de convivencia en torno a una auténtica comida de quesos… algo para deleitar su paladar.

Reservas antes del 30 de septiembre.

Das Festkomitee von Heugleville-sur-Scie bietet Ihnen sein erstes Gourmet-Essen an! Auf dem Menü stehen Kir Normandie, Käse nach Wahl und Beilagen, Dessert und Kaffee!

Wir laden Sie ein, einen unvergesslichen und geselligen Moment bei einem authentischen Käse-Essen zu verbringen? ?um Ihre Geschmacksknospen zu erheitern.

Reservierungen bitte bis zum 30. September.

