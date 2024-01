Festival L’Emoi des Mots » Marseille(s), je vous offre un verre. » Foyer Rural Heugas, vendredi 9 février 2024.

Festival L’Emoi des Mots » Marseille(s), je vous offre un verre. » Foyer Rural Heugas Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09

Nicole Ferroni déclame sa flamme à Marseille dans un spectacle drôle et poétique. Elle vous embarque dans une traversée de Marseille à la rame et à la rime.

EUR.

Foyer Rural 4 place Gelouse

Heugas 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



