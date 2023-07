TOUR DU LAC EN NOCTURNE Heudicourt-sous-les-Côtes, 30 juillet 2023, Heudicourt-sous-les-Côtes.

Heudicourt-sous-les-Côtes,Meuse

Rendez-vous le 30 juillet et le 14 aout pour un tour du lac nocturne ! Départ 20h30 du local à Madine 2 Heudicourt

Sur réservation :

10 vélos électriques disponibles

10 VTC. Tout public

Dimanche 2023-07-30 20:15:00 fin : 2023-07-30 . 0 EUR.

Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est



See you on July 30 and August 14 for a night tour of the lake! Departure 8.30pm from the Madine 2 Heudicourt site

Reservations required:

10 electric bikes available

10 MOUNTAIN BIKES

Acompáñenos los días 30 de julio y 14 de agosto en una visita nocturna al lago Salida a las 20.30 h de los locales de Madine 2 Heudicourt

Con reserva :

10 bicicletas eléctricas disponibles

10 BICICLETAS DE MONTAÑA

Wir treffen uns am 30. Juli und am 14. August zu einer nächtlichen Tour um den See! Abfahrt 20:30 Uhr vom Lokal in Madine 2 Heudicourt

Auf Reservierung :

10 Elektrofahrräder verfügbar

10 MOUNTAINBIKES

Mise à jour le 2023-07-13 par OT COEUR DE LORRAINE