CHASE ET OLAF AU BAR DU LAC Heudicourt-sous-les-Côtes, 16 juillet 2023, Heudicourt-sous-les-Côtes.

Heudicourt-sous-les-Côtes,Meuse

Rendez-vous le 16 juillet au bar du lac de Madine pour rencontrer Chase et Olaf.

Vous y retrouverez de nombreuse animation : atelier tatouage éphémère, jeux de kermesse en famille, spectacle et séance photo avec les mascottes.

De 15h à 17h.. Enfants

Dimanche 2023-07-16 15:00:00 fin : 2023-07-16 17:00:00. 0 EUR.

Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est



Meet Chase and Olaf on July 16 at the Lac de Madine bar.

There’ll be plenty of entertainment, including an ephemeral tattoo workshop, family fair games, a show and a photo session with the mascots.

From 3pm to 5pm.

Ven a conocer a Chase y Olaf al bar del lago de Madine el 16 de julio.

Habrá muchas actividades de animación, como un taller de tatuajes efímeros, juegos para toda la familia, un espectáculo y una sesión de fotos con las mascotas.

De 15:00 a 17:00 h.

Treffen Sie Chase und Olaf am 16. Juli in der Bar am Lac de Madine.

Sie werden dort zahlreiche Animationen vorfinden: Tattoo-Workshop, Kirmes-Spiele für die ganze Familie, Show und Fotoshooting mit den Maskottchen.

Von 15.00 bis 17.00 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-07 par OT COEUR DE LORRAINE