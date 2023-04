EQUITATION: JOURNEE DEPARTEMENTALE INTERCLUBS MULTIDISCIPLINES, 17 avril 2023, Heudicourt-sous-les-Côtes.

Cet événement organisé par le Comité Départemental Equestre de la Meuse (CDE55) est ouvert à tous les centres équestres du département.

Les cavaliers pourront faire 3 ou 4 ateliers dans la journée (en fonction du nombre d’inscrits), parmi les 7 ateliers proposés :

Tir à l’Arc

Pony Games

Cross

Horse Ball

Hunter

Voltige

Equifeel

Evènement ouvert au public pour regarder, mais les visiteurs ne pourront pas participer s’ils ne sont pas cavaliers affiliés à un centre équestre de la Meuse.

Renseignements et inscriptions sur contactcde55@gmail.com. Tout public

Lundi 2023-04-17 à ; fin : 2023-04-17 . 0 EUR.

Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est



This event is organized by the Comité Départemental Equestre de la Meuse (CDE55) and is open to all equestrian centers in the department.

The riders will be able to do 3 or 4 workshops during the day (depending on the number of registrations), among the 7 workshops proposed:

Archery

Pony Games

Cross

Horse Ball

Hunter

Vaulting

Equifeel

Event open to the public to watch, but visitors will not be able to participate if they are not riders affiliated to an equestrian center of the Meuse.

Information and registration on contactcde55@gmail.com

Esta manifestación está organizada por el Comité Départemental Equestre de la Meuse (CDE55) y está abierta a todos los centros ecuestres del departamento.

Los jinetes podrán realizar 3 o 4 talleres durante la jornada (en función del número de inscripciones), entre los 7 talleres propuestos:

Tiro con arco

Juegos en poni

Cross

Horse Ball

Cazador

Volteo

Equifeel

Este evento está abierto al público para presenciarlo, pero los visitantes no podrán participar si no son jinetes afiliados a un centro ecuestre del Mosa.

Información e inscripciones en contactcde55@gmail.com

Diese Veranstaltung, die vom Comité Départemental Equestre de la Meuse (CDE55) organisiert wird, steht allen Reitzentren des Departements offen.

Die Reiter können im Laufe des Tages 3 oder 4 Workshops (je nach Anzahl der Teilnehmer) aus den 7 angebotenen Workshops absolvieren:

Bogenschießen

Ponyspiele

Cross

Horse Ball

Hunter

Voltigieren

Equifeel

Die Veranstaltung ist für die Öffentlichkeit zum Zuschauen geöffnet, aber Besucher können nicht teilnehmen, wenn sie keine Reiter sind, die einem Reitzentrum im Departement Meuse angehören.

Informationen und Anmeldungen unter contactcde55@gmail.com

Mise à jour le 2023-04-07 par OT COEUR DE LORRAINE