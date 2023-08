CENTENAIRE DE L’IMMIGRATION POLONAISE HETTANGE-GRANDE Noyelles-lès-Vermelles Catégories d’Évènement: Noyelles-lès-Vermelles

Pas-de-Calais CENTENAIRE DE L’IMMIGRATION POLONAISE HETTANGE-GRANDE Noyelles-lès-Vermelles, 2 septembre 2023, Noyelles-lès-Vermelles. CENTENAIRE DE L’IMMIGRATION POLONAISE 2 et 3 septembre HETTANGE-GRANDE ENTREE LIBRE HETTANGE-GRANDE SALLE EUROPA Noyelles-lès-Vermelles 62980 Pas-de-Calais Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T14:00:00+02:00 – 2023-09-02T17:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Noyelles-lès-Vermelles, Pas-de-Calais Autres Lieu HETTANGE-GRANDE Adresse SALLE EUROPA Ville Noyelles-lès-Vermelles Departement Pas-de-Calais

