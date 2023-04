VIDE-GRENIER Salle polyvalente, 1 mai 2023, Hettange-Grande.

Les exposants disposeront cette année de la salle Cosec et Pasteur pour exposer leurs objets. Le football club de Hettange-Grande compte sur de nombreux visiteurs pour faire de cet évènement un nouveau succès. Une restauration sera assurée sur place.. Tout public

Lundi 2023-05-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-05-01 17:00:00. 0 EUR.

Salle polyvalente rue Chanoine Hennequin

Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est



The exhibitors will have this year the Cosec and Pasteur room to expose their objects. The soccer club of Hettange-Grande counts on numerous visitors to make this event a new success. A restoration will be assured on the spot.

Este año, los expositores tendrán a su disposición los pabellones Cosec y Pasteur para exponer sus artículos. El club de fútbol de Hettange-Grande cuenta con numerosos visitantes para que este acontecimiento sea un nuevo éxito. Habrá servicio de catering in situ.

Den Ausstellern stehen in diesem Jahr die Säle Cosec und Pasteur zur Verfügung, um ihre Objekte auszustellen. Der Fußballclub Hettange-Grande rechnet mit zahlreichen Besuchern, damit diese Veranstaltung wieder ein Erfolg wird. Für das leibliche Wohl wird vor Ort gesorgt.

