Moselle Hettange-Grande Soleil, bonne humeur, musique et petite restauration vous attendent place Mathias Loes (en face de la mairie) pour un concert en plein air proposé par l’orchestre Chic Planet avec sa chanteuse.

L’association M’Danse tiendra la buvette et le Tailleur du Goût vous proposera de la restauration. accueil@ville-hettange-grande.com +33 3 82 53 10 02 https://www.ville-hettange-grande.com/ Hettange-Grande

