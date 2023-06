Rendez-vous aux jardins – Hêtre sensible Hêtre sensible Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Rendez-vous aux jardins – Hêtre sensible Hêtre sensible Nevers, 3 juin 2023, Nevers. Rendez-vous aux jardins – Hêtre sensible 3 et 4 juin Hêtre sensible À partir de 10 ans | Gratuit | Sur inscription A Nevers, tout près de la gare, pousse en silence un hêtre pluricentenaire. La présence d’une telle essence en pleine ville est rare et d’autant plus précieuse. Venez-vous ressourcer auprès de ce colosse et découvrir, à l’occasion de la manifestation « Rendez-vous aux Jardins », l’histoire du quartier en compagnie de la propriétaire et d’une guide-conférencière de Nevers, Ville d’art et d’histoire. Hêtre sensible 25 Rue de la Rotonde 58000 Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/agenda/patrimoine/rendez-vous-aux-jardins-hetre-sensible/ »}] https://culture.nevers.fr/agenda/patrimoine/rendez-vous-aux-jardins-hetre-sensible/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:30:00+02:00 – 2023-06-03T15:30:00+02:00

2023-06-04T16:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00 musée jardins Ville de Nevers Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Hêtre sensible Adresse 25 Rue de la Rotonde 58000 Ville Nevers Departement Nièvre Lieu Ville Hêtre sensible Nevers

Hêtre sensible Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Rendez-vous aux jardins – Hêtre sensible Hêtre sensible Nevers 2023-06-03 was last modified: by Rendez-vous aux jardins – Hêtre sensible Hêtre sensible Nevers Hêtre sensible Nevers 3 juin 2023