Bressuire Deux-Sèvres Bressuire 5 EUR Visite commentée de l’arboretum de la Croix Verte planté par un couple de sylviculteurs passionnés, danse acrobatique en symbiose avec les arbres chorégraphiés par Fanny Soriano et initiation à la “langue des oiseaux” par le magicien Scorpène : un après-midi d’enchantement de tous les sens !

Les Noues Arboretum de la Croix Verte Bressuire

