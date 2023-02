HETRE & PHASMES THEATRE DU BRIANCONNAIS, 7 février 2023, BRIANCON.

HETRE & PHASMES THEATRE DU BRIANCONNAIS. Un spectacle à la date du 2023-02-07 20:00. Tarif : 14.25 à 14.25 euros.

THEATRE DU BRAINCONNAIS (r-2020-009512, r-2020-009513, r-2020-009514) PRESENTE : ce spectacle. Corps à corps organiques Le corps est une matière, organique et malléable. La compagnie Libertivore travaille ce matériau et explore avec les gestes les liens entre les humains et la nature. Elle propose un solo et un duo construits en écho et inspirés des respirations du vivant. Dans Hêtre, une jeune femme s’éloigne du monde réel et entre dans une forêt de mystères et de songes. Son corps devient liane pour interagir avec une branche à laquelle elle s’accroche. Une danse se noue et se dénoue. Un moment suspendu et doux pour dire la nécessité du calme et de la solitude que seule la nature sait nous prodiguer. Deux corps se métamorphosent dans Phasmes. Ils se déploient, se contractent, faisant naître des figures abstraites ou évocatrices tels des phasmes sans queue ni tête. Des jeux d’équilibre, de recherche de la gravité et de symétrie révèlent des personnages sensuels brutaux et fragiles. Le duo de chair et d’âme explore notre part animale dans une danse très subtilement acrobatique. Contre-point fougueux de Hêtre, Phasmes sonde aussi la place des humains dans un biotope (sur)naturel. De ce cirque métaphysique et dansé se dégage une très belle simplicité hypnotique, voire méditative… si on accepte de se laisser porter et emporter. Ouverture du théâtre et de son bar 1h avant la représentationAccès personnes à mobilité réduite : 06 30 59 40 47

THEATRE DU BRIANCONNAIS BRIANCON 21 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 5100

