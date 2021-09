Hêtre et Phasmes, le diptyque – Compagnie Libertivore Batterie de la Pointe, 18 septembre 2021, Palaiseau.

Hêtre et Phasmes, le diptyque – Compagnie Libertivore

Batterie de la Pointe, le samedi 18 septembre à 18:30

Aux gracieuses et sauvages envolées de Hêtre (2015) corps à corps entre une acrobate et une branche en suspension, répond l’univers organique de Phasmes, et ses métamorphoses ancrées au sol. Les deux pièces courtes se répondent en un diptyque sur la place de l’homme dans un biotope (sur)naturel. Hêtre : Une jeune femme s’éloigne peu à peu du monde du réel et entre dans une forêt de mystères et de songes. Son corps liane s’approche, s’insinue, se glisse jusqu’à se fondre dans le bois. Dans cet instant de solitude, elle ne s’enferme pas. Elle prend du recul, de la hauteur aussi.Elle rassemble ses forces et ouvre grand les fenêtres, celles qui donnent sur l’ailleurs et sur l’intime. Ce spectacle, entre danse et cirque, doit sa force à sa simplicité et à l’authenticité du geste. Un corps à corps harmonieux et hypnotique entre un agrès hors du commun et une jeune femme en pleine métamorphose. Phasmes : Phasmes nous invite à un voyage merveilleux ou rêve et réalité s’entrecroisent. Empruntant au minéral au végétal et à l’animal, cette chimère va se déployer, interagir avec son environnement et peu à peu dévoiler sa nature humaine. Le corps-à-corps des deux acrobates, d’une grande force visuelle, nous offre a voir la beauté brute du monde à travers une danse sensuelle et physique. Durée : 1H Tout public Accès libre Le samedi 18 Septembre à 18H30 Rendez vous à la Batterie de la Pointe – 16 Chemin de la Batterie de la Pointe, 91120 Palaiseau

Accès libre

Cirque

Batterie de la Pointe 16 Chemin de la Batterie de la Pointe, 91120 Palaiseau Palaiseau La Hunière Essonne



