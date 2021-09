Hêtre – Compagnie Libertivore Parc des Célestins, 19 septembre 2021, Marcoussis.

Hêtre – Compagnie Libertivore

Parc des Célestins, le dimanche 19 septembre à 15:30

Une jeune femme s’éloigne peu à peu du monde du réel et entre dans une forêt de mystères et de songes. Son corps liane s’approche, s’insinue, se glisse jusqu’à se fondre dans le bois. Dans cet instant de solitude, elle ne s’enferme pas. Elle prend du recul, de la hauteur aussi.Elle rassemble ses forces et ouvre grand les fenêtres, celles qui donnent sur l’ailleurs et sur l’intime. Ce spectacle, entre danse et cirque, doit sa force à sa simplicité et à l’authenticité du geste. Un corps à corps harmonieux et hypnotique entre un agrès hors du commun et une jeune femme en pleine métamorphose. Durée : 25min Tout public Accès libre Le dimanche 19 septembre à 15H30 Rendez vous au Parc des Célestins – 26, Rue Eugène Moutard Martin, 91460 Marcoussis Programmation en complicité avec le Festival Essonne Danse et la ville de Marcoussis

Accès Libre

Cirque

Parc des Célestins 26, Rue Eugène Moutard Martin, 91460 Marcoussis Marcoussis Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T15:55:00