Hêtre – Cie Libertivore, 20 janvier 2023, .

Hêtre – Cie Libertivore



2023-01-20 11:00:00 – 2023-01-21

EUR 3 20 Une jeune femme s’éloigne peu à peu du monde du réel et entre dans une forêt de mystères et de songes. Son corps liane s’approche, s’insinue, se glisse jusqu’à se fondre dans le bois. Dans cet instant de solitude, elle ne s’enferme pas. Elle prend du recul, de la hauteur aussi. Elle rassemble ses forces et ouvre grand les fenêtres, celles qui donnent sur l’ailleurs et sur l’intime.



Ce spectacle, entre danse et cirque, doit sa force à sa simplicité et à l’authenticité du geste. Un corps à corps harmonieux et hypnotique entre un agrès hors du commun et une jeune femme en pleine métamorphose.



Chorégraphie : Fanny Soriano

Interprétation : Noémie Deumié ou Nina Harper

Musique : Thomas Barrière

Costumes : Sandrine Rozier



Durée : 25 min

Dès 10 ans

Sous chapiteau

Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque

Retrouvez le spectacle « Hêtre » sous chapiteau.

