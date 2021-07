Hétéro, l’école? Rencontre avec Gabrielle Richard Bibliothèque Fessart, 13 octobre 2021-13 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 13 octobre 2021

de 18h30 à 20h30

gratuit

Mercredi 13 octobre à 18h30 Rencontre autour du livre de Gabrielle Richard: Hétéro, l’école? Plaidoyer pour une éducation antioppressive à la sexualité

L’école enseigne-t-elle l’hétérosexualité? Y apprend-on les bonnes et les mauvaises manières d’être une fille ou un garçon? Dans la cour de récréation comme en classe, les jeunes ont tôt fait de comprendre quels corps, quels comportements et quelles attirances sont admissibles. Et c’est peut-être dans les cours d’éducation à la sexualité que ces messages sont transmis le plus directement.

Ce livre passe au crible une culture scolaire qui contribue à reconduire des normes de genre et de sexualité, souvent à son insu. Il montre comment les programmes, les manuels et les pratiques enseignantes peuvent maintenir les élèves dans l’ignorance quant à leur identité et leurs désirs, voire alimenter la violence. Dressant un portrait sans complaisance de l’éducation à la sexualité en France et au Québec, il propose des pistes d’intervention afin de rendre les contenus scolaires véritablement inclusifs, positifs et antioppressifs.

Bibliothèque Fessart 6 rue Fessart Paris 75019

11 : Jourdain (144m) 7bis : Botzaris (344m)



Contact :bibliothèque Fessart 0142084915 bibliotheque.fessart@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-fessart-1748 https://www.facebook.com/bibliothequefessart 0142084915 bibliotheque.fessart@paris.fr

