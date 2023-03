Visite commentée Het Wilgenhof – le jardin des saules, 3 juin 2023, Bollezeele.

Visite commentée Samedi 3 juin, 10h00 Het Wilgenhof – le jardin des saules Il est préférable de contacter les propriétaires au préalable par mail, Facebook ou téléphone.

Nous transformons cette ancienne pâture, couverte d’herbes à l’origine, en une oasis de biodiversité accueillant toutes sortes de végétaux et permettant l’autonomie alimentaire : arbres fruitiers, grands potagers nourriront tandis que les haies, les mares accueilleront une faune et une flore diversifiées. Après un peu plus de 2 ans, nous avons déjà constaté un changement manifeste de l’écosystème local.

Nous vous ferons visiter les différents espaces du jardin (potager, serre, forêt-jardin, zone sauvage, haies fruitières) et vous partagerons nos essais, réussites et erreurs, dans une optique de partage mutuel des connaissances. Nous jardinons au naturel et appliquons les principes de la permaculture.

Het Wilgenhof – le jardin des saules chemin des 5 rues Bollezeele 59470 Nord Hauts-de-France 0678156575 https://www.jardinspassion.fr/le-jardin-des-saules.html https://www.facebook.com/Hetwilgenhofbollezeele « Het Wingenhof » ou « Le jardin des saules » : couverte d'herbes en automne 2020, nous avons souhaité créer sur cette parcelle, une oasis de biodiversité accueillant toutes sortes de végétaux (les animaux suivent déjà ) et permettant l'autonomie alimentaire : arbres fruitiers, grands potagers nourriront tandis que les haies, les mares accueilleront une faune et une flore diversifiées. Dans cette optique, nous sommes labellisés refuge LPO. privilégier le parking sur la place de Bollezeele et emprunter le petit chemin traversant le stade

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

©François Papineau