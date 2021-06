Loon-Plage Parc Galamé , Loon-Plage Loon-Plage, Nord Het Lindeboom 2021 Parc Galamé | Loon-Plage Loon-Plage Catégories d’évènement: Loon-Plage

Nord

Het Lindeboom 2021 Parc Galamé | Loon-Plage, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Loon-Plage. Het Lindeboom 2021

du jeudi 22 juillet 2021 au dimanche 25 juillet 2021 à Parc Galamé | Loon-Plage

Créé en 2002, le festival de Musiques Traditionnelles Het Lindeboom, entièrement gratuit, attire chaque année pendant 4 jours entre 20 000 et 25 000 visiteurs. Initialement programmé autour de trois provinces (Auvergne, Bretagne, Flandres…), le festival a lieu le mois de juillet au Parc Galamé à Loon-Plage (département du Nord). La programmation a évolué vers toutes les provinces de France et d’Europe, des Asturies à l’Écosse, se permettant même quelques voyages vers les musiques acadiennes. En 2011, le festival fêtait son dixième anniversaire par une édition hors normes. Les spectacles (concerts, bals folk, fest-deiz) sont gratuits et permettent de découvrir de nouveaux talents ainsi que des artistes confirmés.

Gratuit

1er Festival de Musiques Traditionnelles des Hauts de France Parc Galamé | Loon-Plage 645 Rue Gaston Dereudre, 59279 Loon-Plage Loon-Plage Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-22T14:00:00 2021-07-22T23:59:00;2021-07-23T14:00:00 2021-07-23T23:59:00;2021-07-24T14:00:00 2021-07-24T23:59:00;2021-07-25T14:00:00 2021-07-25T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Loon-Plage, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc Galamé , Loon-Plage Adresse 645 Rue Gaston Dereudre, 59279 Loon-Plage Ville Loon-Plage lieuville Parc Galamé , Loon-Plage Loon-Plage