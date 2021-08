Hestiv’oc se Gausas Orthez, 7 août 2021, Orthez.

Hestiv’oc se Gausas 2021-08-07 – 2021-08-07

Orthez Pyrénées-Atlantiques Orthez

Toute la journée : déambulation Théâtre de rue avec la Police Occitane de Proximité : Entre délires et facéties, nos gendarmes vont faire régner l’ordre, autour des spectacles et partout… où on ne les attend pas ! Des interventions artistiques décalées et interactives pour débrider les zygomatiques grâce à leurs armes de distraction massive…

17h , square Louis Ducla : spectacle musical en occitan “Vent de castanhas” : Lucie Albert et Didier Tousis vous embarquent dans un défilé de personnages extravagants et d’animaux bizarres.

18h30, terrasses des cafés : Aubade d’Arraya, polyphonies. Ballade basque, traditionnel occitan, jota aragonaise, reggae ska catalan… une invitation au voyage !

21h, salle de la Moutète : Funky Style Brass : fanfare festive anti-dépression.

23h : Lhi Balòs présente une patchanka très originale.

Toute la journée : déambulation Théâtre de rue avec la Police Occitane de Proximité : Entre délires et facéties, nos gendarmes vont faire régner l’ordre, autour des spectacles et partout… où on ne les attend pas ! Des interventions artistiques décalées et interactives pour débrider les zygomatiques grâce à leurs armes de distraction massive…

17h , square Louis Ducla : spectacle musical en occitan “Vent de castanhas” : Lucie Albert et Didier Tousis vous embarquent dans un défilé de personnages extravagants et d’animaux bizarres.

18h30, terrasses des cafés : Aubade d’Arraya, polyphonies. Ballade basque, traditionnel occitan, jota aragonaise, reggae ska catalan… une invitation au voyage !

21h, salle de la Moutète : Funky Style Brass : fanfare festive anti-dépression.

23h : Lhi Balòs présente une patchanka très originale.

+33 5 59 69 76 83

Toute la journée : déambulation Théâtre de rue avec la Police Occitane de Proximité : Entre délires et facéties, nos gendarmes vont faire régner l’ordre, autour des spectacles et partout… où on ne les attend pas ! Des interventions artistiques décalées et interactives pour débrider les zygomatiques grâce à leurs armes de distraction massive…

17h , square Louis Ducla : spectacle musical en occitan “Vent de castanhas” : Lucie Albert et Didier Tousis vous embarquent dans un défilé de personnages extravagants et d’animaux bizarres.

18h30, terrasses des cafés : Aubade d’Arraya, polyphonies. Ballade basque, traditionnel occitan, jota aragonaise, reggae ska catalan… une invitation au voyage !

21h, salle de la Moutète : Funky Style Brass : fanfare festive anti-dépression.

23h : Lhi Balòs présente une patchanka très originale.

Hestiv’oc

dernière mise à jour : 2021-08-02 par OT Coeur de Béarn