Hester Street・Débat avec Annette Wieviorka Cinèma Le Louxor Paris, 20 octobre 2023, Paris.

Le vendredi 20 octobre 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

Séance spéciale suivie d’un débat avec Annette Wieviorka, romancière et historienne.

VENDREDI 20 OCTOBRE • 20H

HESTER STREET

De Joan Micklin Silver

États-Unis I 1975 I 1H31 I VOSTF

Avec Carol Kane, Steven Keats et Mel Howard

Séance suivie d’un débat avec Annette Wieviorka, romancière et historienne (Mes années chinoises, Stock, 2021 – Tombeaux : Autobiographie de ma famille, Seuil, Paris, 2022)

Hester Street,

New-York, 1896. Jake, juif immigré, a quitté la Russie il y a trois ans,

laissant derrière lui sa femme Gitl et leur petit garçon. Travaillant

dans un atelier de couture et fréquentant la belle Mamie, il fait tout

pour s’intégrer. Installé, il peut désormais faire venir femme et

enfant. Mais Gitl, attachée aux traditions orthodoxes, est déroutée par

cette nouvelle vie…

« Avec ses dialogues en yiddish, son esthétique de film muet, sa tonalité à la fois burlesque et dramatique, Hester Street tranche

avec les productions des années 1970, ancrées dans leur temps. Mais

Joan Micklin Silver, elle-même issue d’une lignée de juifs russes, y

propose une réflexion très actuelle sur le déracinement, et le

melting-pot américain. Comment s’implanter dans le Nouveau Monde sans

renier sa culture d’origine ? Question abordée à travers des scènes de

la vie conjugale, le parcours d’émancipation d’une femme, mais aussi

dans des séquences chorales, malicieuses, sur la vie quotidienne d’une

communauté du Lower East Side. La mise en scène, simple et belle, révèle

le talent sans ostentation d’une réalisatrice, qui, avec ce film

modeste, a obtenu un succès critique, une sélection au Festival de

Cannes, et une nomination aux Oscars pour Carol Kane, faux airs de

Marisa Berenson et composition déchirante. » Hélène Marzolf – Télérama

Cinèma Le Louxor 170 boulevard de Magenta 75010 Paris

