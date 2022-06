Hestenau Lo Becut – contes e montanha Bilhères, 26 juillet 2022, Bilhères.

Hestenau Lo Becut – contes e montanha Bilhères

2022-07-26 17:00:00 – 2022-07-29

Bilhères 64260

Suivez-nous jusque dans la forêt. Ça se passe en arbo-santeur… ou les pieds sur l’humus. À vous de choisir ! Haut perché dans l’arbre, le conteur vous partage ses histoires du país recueillies en chemin ! Un voyage entre terre et ciel, au son du vent dans les feuilles et à l’odeur de la forêt.

Initiez-vous à des ateliers créatifs dès la fin d’après-midi. Aux côtés de la Recyclerie Réso, jouez à des jeux géants confectionnés à base de matériaux de récupération, initiez-vous à l’art du tressage végétal auprès d’un vannier, laissez votre créativité s’exprimer avec la fabrication d’un Becut pantin (géant cyclope et anthropophage de la Gascogne et des Pyrénées) ! Ou bien encore plongez-vous dans les livres spécialement sélectionnés pour l’occasion par La Curieuse, librairie mobile.

Sur réservation, à partir de 12 ans

Animation labellisée Eté Ossalois

