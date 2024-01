Heste deu pòrc Sarbazan, dimanche 11 février 2024.

Heste deu pòrc Sarbazan Landes

L’Association culturelle sarbazannaise propose la découverte d’une célèbre tradition culinaire landaise les saucisses de porc « com d’autes cops » !

Dès 11h, démonstration de la fabrication suivi à 12h, de l’apéritif repas animé par un orchestre.

Réservation du repas avant le 2 Février.

L’Association culturelle sarbazannaise propose la découverte d’une célèbre tradition culinaire landaise les saucisses de porc « com d’autes cops » !

Dès 11h, démonstration de la fabrication avant, à 12h, de prendre l’apéritif sur des airs gascons et de savourer un excellent repas animé par l’orchestre Joseph Maurice.

Réservation du repas avant le 2 Février. EUR.

Salle des Fêtes

Sarbazan 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 11:30:00

fin : 2024-02-11



L’événement Heste deu pòrc Sarbazan a été mis à jour le 2024-01-23 par OT Landes d’Armagnac