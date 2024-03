Hestau Passa-Pòrts Sent Gaudens Saint-Gaudens, lundi 25 mars 2024.

Hestau Passa-Pòrts 19au edicion deth Hestau Passa-Pòrts – Bal, caminadas, cantada, cinemà, concèrts, escapa-jòc, estagis, exposicion, lectura… 25 – 30 mars Sent Gaudens 0€ > 30 €

Début : 2024-03-25T09:30:00+01:00 – 2024-03-25T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T10:00:00+01:00 – 2024-03-30T23:59:00+01:00

Organizat peth Ostau Comengés, eth hestau Passa-Pòrts qu’exista despuish 2004 e que’s passa despuish 2022 a Sent Gaudenç.

Que s’adrèça aths Occitans de soca o d’adopcion, aths que parlan era lenga d’òc un peishic, fòrça, passionament, coma pècs o bric. Enguan, qu’acuelhem eth Perigòrd (Mena Bruch), eth Lengadòc (Peldrút), era Gasconha (Toti tres), sense desbrembar era musica classica, dab eth duo Acrylis.

Passa-Pòrts, qu’ei tanben era Jornada deths Gafets, ara quala participaràn 300 collegians et liceans.

Passa-Pòrts qu’ei sustot ua hèsta on eth public ei convidat a èster actor arren- contra dab autors o realizators, lecturas, estagis, caminada pera vila, cantada…

Entà acabar, un brave mercés aths nòstis partenaris entara sua ajuda, ath public pera sua fidelitat e aths benevòles pera sua disponibilitat.

Bona hèsta occitana a totis !

