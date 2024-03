Hestau CESC’OC Sala de las Fèstas (Angomèr) Engomer, vendredi 12 avril 2024.

Hestau CESC’OC 6au Edicion Vendredi 12 avril, 09h00, 14h00, 19h00 Sala de las Fèstas (Angomèr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T09:00:00+02:00 – 2024-04-12T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T19:00:00+02:00 – 2024-04-12T23:59:00+02:00

​Dijaus 11 d’abriu – 20h30 – Glèisa de Cescau : Concèrt dab Keryda

Divendres 12 d’abriu – Engomer – 19h – Cantera / Repas / Soirée Polophonie

Au cors deth Hestivau : Estagi de cant (Polifonia tradicionala de Euròpa deu sud), Musica e Dança tradicionala (Occitania)

Dissabte 13 d’abriu – 18h30 – Glèisa de Cescau : Concèrt fin d’estagis

20h – Salle des fêtes de Moulis : Bal dab Clement Rousse Solo e Estornapic

Programme détaillé :

Jeudi 11 avril :

– Stages : https://cescocfestival.wixsite.com/cescoc/stages

20h30 – Église de Cescau – Concert d’ab Keryda

Sara et Damien forment un duo d’une grande sensibilité, où les opposés s’harmonisent tout en délicatesse, tant par leurs instruments que par leur musique, des envolées cristallines aux vibrations profondes, des notes aux parfums…

Leur répertoire tire son inspiration des musiques traditionnelles d’Ouest en Est, des pays celtiques jusqu’en Crète, avec des résonances orientales, des musiques anciennes et contemporaines, en amenant du groove, des improvisations, et leurs propres compositions…

Un moment convivial, vivant et surprenant à la découverte de différents instruments à l’horizon!

Vendredi 12 avril :

– Stages : https://cescocfestival.wixsite.com/cescoc/stages

19h – Salle des fêtes d’Engomer

Soirée Polyphonie : Repas + Cantera – Soirée festive de chant occitan et repas par le collectif Gamelle et Poellade

La Cantera pour nous, c’est un moment où l’on peut chanter librement sans forcément chercher la polyphonie parfaite. Les chants se lancent spontanément, au désir de tout un chacun. C’est un moment où l’on s’écoute, les paroles sont sur le grand écran pour que tout le monde puisse participer. La majorité des chants que l’on chante habituellement à Cesc’òc sont des chants pyrénéens mais nous ne sommes pas fermés aux chants d’autres pays tant qu’ils sont portés par un groupe de personnes qui prend plaisir à le partager. Venez donc , avec votre voix, votre groupe de chant, ou seulement vos oreilles si ce moment attise votre curiosité.

C’est à partir de 19h que l’on vous accueille, avec des boissons à consommer sur place (bières, vin, jus…)

L’association Gamelle et Poelade prépare le repas,qui est sur donation (prix libre) à verser sur place.

POUR LE REPAS IL FAUT S’INSCRIRE en envoyant un SMS à Mylène: 0672268871 .

Menu :

Farcou aux herbes & Salade de crudités

Ragout de pomme de terre

Sfogliatelle (chaussons garni napolitain)

Samedi 13 avril :

– Stages : https://cescocfestival.wixsite.com/cescoc/stages

– Concert de fin de stage à 18h30 église de Cescau

– Bal Trad : à partir de 19h * Buvette et petite restauration sur place – Salle des fêtes de Moulis avec :

Clément Rousse Solo :

Le bal solo de Clément Rousse, un bal fort de son répertoire gascon, balançant au son de son accordéon diatonique et au rythmes des pieds !

Ayant baigné dans les bals depuis sa tendre enfance, c’est tout naturellement que Clément s’est tourné vers les musiques traditionnelles Gasconnes après avoir commencé sa formation musicale classique.

D’abord commençant son apprentissage au conservatoire de Tarbes par la trompette et la formation musicale classique, il débute par la suite l’accordéon diatonique en autodidacte, puis continue sa formation des musiques traditionnelle Gasconnes au conservatoire à la boha et flûte à trois trous/ tambourin à cordes avec Jean Baudoin ainsi que le chant polyphonique Pyrénéen avec Emilie Manescau et la culture musicale avec Pascal Caumont […]

Interplateau avec Cantadançar (groupe de chant à danser basé en Couserans).

Estornapic :

Nous sommes cinq jeunes musiciens avec une seule et même passion la musique, la volonté de partager les danses dans les Bals Traditionnels. Nés et élevés au sein des musiques traditionnelles dans notre Comminges natif, portés par des groupes comme Nadau, Bouilleurs de Sons, Arredalh, Parpalhon…

Aujourd’hui nous affirmons notre caractère, néo-trad, dans nos inspirations, du Rémi Geffroy, Cyrille Brotto, mais aussi de nos propres compositions. Le violoncelle est tombé amoureux de l’accordéon et la valse nous emporte dans un tourbillon où l’archer du violon n’a de cesse de propulser les sons de la flute et de la clarinette dans les chaudes vapeurs d’Occitanie

Sala de las Fèstas (Angomèr) Engomer Engomer 09800 Ariège Occitanie

occitan