hèsta occitana Parvis Saint-François,Bègles (33)

hèsta occitana Parvis Saint-François,Bègles (33), 14 mai 2022, . hèsta occitana

Parvis Saint-François, Bègles (33), le samedi 14 mai à 19:00

Hèsta Occitane: 16h: ateliers jeux occitans pour les familles 19h: initiation danses trads 20h: chorale occitane d’adultes et d’enfants 21h: bal trad *source : événement [hèsta occitana ](https://agendatrad.org/e/36524) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

entrée libre

avec Lo Silenci de La Flor Parvis Saint-François,Bègles (33) Rue de Lauriol Parvis Saint-François, 33130 Bègles, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Autres Lieu Parvis Saint-François,Bègles (33) Adresse Rue de Lauriol Parvis Saint-François, 33130 Bègles, France lieuville Parvis Saint-François,Bègles (33)

Parvis Saint-François,Bègles (33) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//