Visite de l'Eglise Notre-Dame d'Hesdin 16 et 17 septembre Hesdin L'Eglise Notre-Dame d'Hesdin, située rue Charles Quint, est un édifice religieux du XVI-XVIIèmes siècles. Restaurée par l'architecte Clovis Normand, cet édifice est classé, inscrit aux Monuments Historiques.

Une messe se tiendra à 11h le dimanche 17 septembre. Hesdin 10 Place d'Armes

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

