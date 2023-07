Exposition de sculptures en fer forgé dans le centre-ville d’Hesdin Hesdin Calais Catégories d’Évènement: Calais

Au coeur de la cité de Charles Quint, découvrez dix sculptures en fer forgé réalisées par Marc Tiret, artiste résidant dans le Pas-de-Calais.

Attiré par le fer forgé depuis l’enfance, cet autodidacte a puisé son inspiration chez les maîtres ferronniers normands, les maîtres couteliers de Thiers, les forgerons du Burkina Faso.

La démarche de Marc Tiret est celle de l’artiste qui ne s’appuie pas sur une technique en particulier mais qui cherche avant tout à matérialiser ses rêves. Il récupère, il transforme, il soude. Il réalise ainsi ses rêves au cours desquels il a imaginé ses œuvres. L’idée se peaufine et se concrétise.

