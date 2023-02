Hervé (Tournée) PALOMA – GRANDE SALLE, 19 octobre 2023, NIMES.

Hervé (Tournée) PALOMA – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-10-19 à 20:00 (2023-02-14 au ). Tarif : 27.2 à 29.2 euros.

PALOMA(PLATESV-R-2020-011763/ 011766/011767) présente ce concert L’interprète de « Si bien du mal » – qui a marqué la continuité du succès de son premier album « Hyper » sorti en 2021 – est bien décidé à ne pas s’arrêter là dans son ascension : après une tournée marathon de plus de 150 dates, le prolifique auteur-compositeur-interprète français annonce déjà la sortie d’un nouvel album en mars 2023. Véritable héritage de la culture urbaine, la pop atmosphérique d’Hervé est aussi intemporelle que populaire, et lui a déjà valu une Victoire de la Musique bien méritée. Celui qui a tourné avec Eddy de Pretto et qui a écrit pour Johnny Hallyday peu avant son décès a désormais pris un envol merveilleux en solitaire, à trente ans à peine, prônant une atmosphère musicale magnétique dans laquelle on adore s’immerger. Hervé

PALOMA – GRANDE SALLE NIMES 250 chemin de l’aérodrome Gard

