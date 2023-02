Hervé (Tournée) ESPACE JULIEN MARSEILLE Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Hervé (Tournée) ESPACE JULIEN, 13 octobre 2023, MARSEILLE. Hervé (Tournée) ESPACE JULIEN. Un spectacle à la date du 2023-10-13 à 19:30 (2023-02-14 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros. BLEU CITRON (lic. 2-1095780/3-1095781) et ROMANCE MUSIQUE présentent ce concert Hervé Hervé Votre billet est ici ESPACE JULIEN MARSEILLE 39, Cours Julien Bouches-du-Rhone BLEU CITRON (lic. 2-1095780/3-1095781) et ROMANCE MUSIQUE présentent ce concert.27.5 EUR27.5. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu ESPACE JULIEN Adresse 39, Cours Julien Ville MARSEILLE Tarif 27.5-27.5 lieuville ESPACE JULIEN MARSEILLE Departement Bouches-du-Rhone

ESPACE JULIEN MARSEILLE Bouches-du-Rhone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Hervé (Tournée) ESPACE JULIEN 2023-10-13 was last modified: by Hervé (Tournée) ESPACE JULIEN ESPACE JULIEN 13 octobre 2023 Espace Julien Marseille

MARSEILLE Bouches-du-Rhone