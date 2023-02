HERVE SUHUBIETTE + QUARTEXPERIENCE LE BIJOU TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

HERVE SUHUBIETTE + QUARTEXPERIENCE LE BIJOU, 3 mars 2023, TOULOUSE. HERVE SUHUBIETTE + QUARTEXPERIENCE LE BIJOU. Un spectacle à la date du 2023-03-03 à 21:30 (2023-03-01 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. On connait toutes et tous Herve? Suhubiette, ou presque ! Musicien hors pair ou interpre?te amoureux des mots et de la chanson. Quand il nous a propose? de l’accueillir avec un quatuor a? cordes autour du re?pertoire d’Anne Sylvestre, nous avons e?videmment dit oui ! Entre chansons rares et me?lodies inoubliables, ce sera l’occasion de de?couvrir, ou rede?couvrir, les textes d’une des plus belles plumes de la chanson. La place laisse?e a? la musique nous rappelle qu’Anne Sylvestre e?tait aussi une excellente me?lodiste. Votre billet est ici LE BIJOU TOULOUSE 123, avenue de Muret Haute-Garonne On connait toutes et tous Herve? Suhubiette, ou presque !

Musicien hors pair ou interpre?te amoureux des mots et de la chanson. Quand il nous a propose? de l’accueillir avec un quatuor a? cordes autour du re?pertoire d’Anne Sylvestre, nous avons e?videmment dit oui ! Entre chansons rares et me?lodies inoubliables, ce sera l’occasion de de?couvrir, ou rede?couvrir, les textes d’une des plus belles plumes de la chanson. La place laisse?e a? la musique nous rappelle qu’Anne Sylvestre e?tait aussi une excellente me?lodiste. .17.0 EUR17.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu LE BIJOU Adresse 123, avenue de Muret Ville TOULOUSE Tarif 17.0-17.0 lieuville LE BIJOU TOULOUSE Departement Haute-Garonne

LE BIJOU TOULOUSE Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

HERVE SUHUBIETTE + QUARTEXPERIENCE LE BIJOU 2023-03-03 was last modified: by HERVE SUHUBIETTE + QUARTEXPERIENCE LE BIJOU LE BIJOU 3 mars 2023 Le Bijou Toulouse

TOULOUSE Haute-Garonne