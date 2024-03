Hervé Suhubiette : Nougaro, la chanson qu’on… Médiathèque Grand M Toulouse, dimanche 16 juin 2024.

Hervé Suhubiette : Nougaro, la chanson qu'on… Rencontre – Année Nougaro – Leçon musicale Dimanche 16 juin, 15h00 Médiathèque Grand M

Dimanche 16 juin à 15h

Les grands thèmes musicaux et les grands thèmes tout court de Claude Nougaro : entre écoutes et développements de A à Z.

« La chanson qu’on » connait (Toulouse, Amstrong, Quatre boules de cuir …), la chanson qu’on connait un peu moins (Le chant du désert, Odette, Jalousie …), celle qui swingue, celle qui « bulle de jazz », celle qui percute, celle qui boxe sur « le ring du poids des mots », celle du « pygmée occitan » ou du « baroque troubadour », celle dont la musique voyage de Paris à Harlem en passant par le Brésil et l’Afrique, celle qui circule sans passeport, sans souci des frontières et des étiquettes, … De A à Z, sous forme d’abécédaire. Hervé Suhubiette, autre chanteur toulousain, pose un regard sur les mots et les mélodies de Nougaro, ses influences jazz et sa particularité à s’approprier et à faire sonner cette musique par la langue française. Hervé Suhubiette a porté avec le quartet Pulcinella le projet « Récréation Nougaro » en spectacle et Cd. Il a également arrangé et enregistré un Nougaro Polyphonique avec le chœur Archipels et David Linx.

