HERVÉ SELLIN – RAVEL ET FAURÉ, JAZZ IMPRESSIONS LE BAL BLOMET Paris, vendredi 3 mai 2024.

Le vendredi 03 mai 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant Tarif Normal : 22 EUR

Tarif Réduit : 15 EUR

À travers douze pièces recomposées, prétextes aux improvisations, réharmonisations, grooves et scénarios imprévisibles, Hervé Sellin propose, un voyage inattendu et sensible.

Le second épisode des Jazz Impressions du pianiste Hervé Sellin, qui, après avoir exploré l’œuvre de Claude Debussy, met à l’honneur Gabriel Fauré et Maurice Ravel, initiateurs et artisans inspirés de la musique française du xxe siècle, mais aussi maîtres à penser, à danser, à chanter, à rêver…

À travers douze pièces recomposées, comme douze romances sublimées, prétextes à improvisations, réharmonisations, grooves et scénarios imprévisibles, Hervé Sellin nous propose, une fois encore, un voyage inattendu et sensible.

Parmi ces pièces, le Requiem et la Pavane de Fauré, le 2nd mvt du Concerto en Sol, Daphnis et Chloé, la Rhapsodie espagnole de Ravel…

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m)

Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.billetweb.fr/herv-sellin

HERVÉ SELLIN – RAVEL ET FAURÉ, JAZZ IMPRESSIONS