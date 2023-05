Hervé Samb New Morning Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Avec « Jolof », son 6ème album, la guitariste Herve Samb met en valeur son exceptionnelle technique instrumentale et ses talents de compositeur, mais aussi une vision personnelle de son art. Jeune prodige de la guitare, révélé à l'âge de 11 ans lors d'une célèbre émission de télévision, Herve Samb devenu, du fait de sa polyvalence un élément incontournable sur la scène internationale, et une recrue de choix pour d'innombrables projets. D'Oumou Sangaré à Jimmy Cliff, de Salif Keita à Me'Shell Ndgeocello, de Marcus Miller à Amadou & Mariam, il entreprend une recherche personnelle qui le conduit aujourd'hui à ce retour aux sources et à une identité qu'il entend conserver ouverte. Créateur du Jazz Sabar, il assume pleinement avec « Jolof » la soumission à une tradition ancestrale tout en s'accordant la liberté de s'en éloigner grâce au « lâcher prise » du jazz.

