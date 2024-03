Hervé Samb 4tet Le Son de la Terre Paris 05, vendredi 22 mars 2024.

Le vendredi 22 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant Billetterie Concert : 25 EUR

Ici, nous découvrons du jazz en taille XXL. Pas de doute, ce All Stars quartet s’ancre solidement dans un jazz en perpétuelle réinvention, ici et maintenant.

Cependant, c’est un jazz qui n’oublie jamais ses origines, ce Groove blues riche aux racines africaines. C’est précisément ce que propose ce quartet, une musique aussi résolument libre qu’ancrée dans la tradition. Entre ballades acoustiques et passages électriques, harmonies post-bop et métrique M’base, mélodies délicates de guitare et une section rythmique enflammée. Incarnée dans ‘Time to feel », cette quête incessante pousse Hervé Samb à fusionner le terreau fertile de ses racines avec les immensité de la musique contemporaine d’aujourd’hui. Grâce à la solide collaboration de ses trois partenaires sur le CD, il dispose de tout ce dont il a besoin pour exprimer l’étendue de ses aspirations.

Herve Samb – guitar

Olivier Temime – saxophone

Reggie Washington – bass

Andy Bérald – drums

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005

Contact : https://www.sondelaterre.fr/event/herve-samb-quartet/#billetterie

