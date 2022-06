Hervé Robbe et Coline : Danse de 16, 21 janvier 2023, .

Hervé Robbe et Coline : Danse de 16



2023-01-21 18:00:00 18:00:00 – 2023-01-21

En 2020 et 2021, Hervé Robbe crée les trois opus du cycle In Extenso Danse en Nouvelles, respectivement intitulés Danse de 4, Danse de 6 et Danse de 20. Il les conçoit comme une suite de missives chorégraphiques aux formats condensés, des rendez-vous où des messagers-danseurs content leurs imaginaires et leur nécessité d’être là, dans un bain musical qui navigue entre des pièces du répertoire du compositeur Charles Ives et des créations originales de Jérôme Combier.

H. Robbe propose une soirée de danse : une reconstruction de Danse de 20 pour les 16 danseurs de la compagnie Coline qui devient Danse de 16 et un duo DEERS, une adaptation des matériaux de Danse de 6 pour les danseurs Emmanuelle Grach et Pierre Lison.

