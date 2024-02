Hervé + Maddy Street La Nouvelle Vague Saint-Malo, jeudi 22 février 2024.

Hervé + Maddy Street La Nouvelle Vague Saint-Malo Ille-et-Vilaine

HERVÉ

Capable de transformer une réalité banale en fiction poétique, Hervé est une personnalité à part dans le paysage musical. Sacré Révélation masculine aux Victoires de la Musique 2021 avec son premier album, il explose à nouveau les formats avec un nouvel album lumineux.

Intérieur Vie est sorti au printemps 2023, et la tournée passera par Saint-Malo pour la première fois !

MADDY STREET

Le genre n’étant pas une limite, Maddy Street oscille entre rock, pop, rap, punk, electro. De quoi groover à l’écoute et se déchainer en live, iel performe ses titres sans retenue avec une sincérité brute et une énergie débordante. Ses sons mélangent le français et l’anglais, le romantique et l’engagé, le sombre et le coloré.

Côté discographie, Maddy Street a sorti en 2022 un EP intitulé British boy? qui interroge sur les questions de genre.

