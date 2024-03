Hervé + Guest Centre Culturel John Lennon Limoges, vendredi 8 mars 2024.

Centre Culturel John Lennon Limoges

À 20h30

Pop

Capable de transformer une réalité banale en fiction poétique, Hervé est une personnalité à part dans le paysage musical. Sacré Révélation masculine aux Victoires de la Musique 2021 avec son premier album Hyper puis une tournée marathon de plus de 150 dates, Hervé explose à nouveau les formats avec un nouvel album magnétique et lumineux, à la fois intemporel et générationnel. Pulsation électronique, hédonisme pop, héritage de la culture urbaine et populaire, Hervé dépasse l’attendu. Énergie toujours palpable en chaque note et un mantra ancré au plus profond Tout ira mieux demain.

Réservations et inscription via le site internet (en lien). 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08

Centre Culturel John Lennon 41 Rue de Feytiat

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

