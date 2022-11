Hervé Celcal et Kristof Negrit Les Vallées de la Vanne Les Vallées de la Vanne Catégories d’évènement: Les Vallées de la Vanne

Yonne

Hervé Celcal et Kristof Negrit Les Vallées de la Vanne, 18 novembre 2022, Les Vallées de la Vanne. Hervé Celcal et Kristof Negrit

2, rue de l’Erable Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne Yonne Le Maquis de Vareilles 2, rue de l’Erable

2022-11-18 – 2022-11-19

Le Maquis de Vareilles 2, rue de l’Erable

Les Vallées de la Vanne

Yonne Les Vallées de la Vanne Le Maquis connaît bien Hervé Celcal, un des pianistes majeurs du jazz créole, innovant et pourtant inscrit dans la tradition. Il raconte sa Martinique natale en jouant des mélodies issues de la culture bèlè – la tradition de tambour, de danse et de chant de cette île – et plus généralement, des mélodies qui racontent la culture créole. C’est d’ailleurs le fil conducteur de ses deux albums, Bel air for piano et Colombo. Un été, il a même pris les commandes du piano de la cuisine du Maquis, le temps d’un vrai colombo servi dans vos assiettes ! Pour cette édition du Festival Le goût des jazz, il sera en duo avec son complice guadeloupéen, le batteur Kristof Negrit. Vous sortirez certainement de ces concerts généreux avec un passeport créole… lemaquis@laposte.net +33 3 86 88 31 15 http://www.lemaquisdevareilles.fr/ Le Maquis de Vareilles 2, rue de l’Erable Les Vallées de la Vanne

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Les Vallées de la Vanne, Yonne Autres Lieu Les Vallées de la Vanne Adresse Les Vallées de la Vanne Yonne Le Maquis de Vareilles 2, rue de l'Erable Ville Les Vallées de la Vanne lieuville Le Maquis de Vareilles 2, rue de l'Erable Les Vallées de la Vanne Departement Yonne

Les Vallées de la Vanne Les Vallées de la Vanne Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-vallees-de-la-vanne/

Hervé Celcal et Kristof Negrit Les Vallées de la Vanne 2022-11-18 was last modified: by Hervé Celcal et Kristof Negrit Les Vallées de la Vanne Les Vallées de la Vanne 18 novembre 2022 2 Les Vallées de la Vanne rue de l'Erable Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne Yonne Yonne

Les Vallées de la Vanne Yonne