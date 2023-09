Hervé Celcal duo et ses invité(e)s | Jazz créole Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris, 23 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 23 novembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Dans la limite des places disponibles

Dans le cadre du festival Monte le Son, la Médiathèque musicale de Paris invite Hervé Celcal, pianiste majeur du jazz créole !

Un des titres du pianiste Hervé Celcal s’appelle Le jazz se danse !. Mais c’est surtout dans le bèlè de la Martinique que ce musicien a puisé son inspiration pour livrer deux albums exceptionnels autour de cette culture insulaire riche et de l’identité créole, Bel air for piano (2013) et Colombo (2018), tous les deux dans les bacs des médiathèques de Paris !

Né de l’émancipation des esclaves, le bèlè est à la fois musique (tambour bèlè), chants et danses. Il accompagnait chaque moment de la vie des Martiniquais d’antan.

Le piano ambidextre d’Hervé Celcal joue les motifs traditionnels du tambour (main gauche) et de sublimes mélodies (main droite) qui correspondent parfaitement à la tradition. Il offre ainsi une musique certes savante, qui utilise le langage du jazz, mais lumineuse, porteuse de récits – notamment sur les origines des Martiniquais – et entrainante. On se prend alors à devenir « répondè » (les répondeurs, les choristes) comme le ferait une assemblée de chanteurs à une soirée bèlè.

Hervé Celcal sera en duo avec le batteur Kristof Negrit, et de magnifiques invités – dont le tambourier Boris Reine-Adélaïde – pour faire de ce concert une soirée dansante !

Hervé Celcal : piano | Kristof Negrit : batterie

Boris Reine-Adélaïde : tambour bèlè | Mamou Orsinet-Florimond et son konvwa bèlè : danse

Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

Contact : https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/?locale=fr_FR

Paul Evrard Hervé Celcal