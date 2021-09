Hervé + Carole Pelé La CLEF, 6 novembre 2021, Saint-Germain-en-Laye.

Auteur-compositeur-interprète, **Hervé** s’est imposé en deux ans comme l’un des plus sûrs espoirs du renouveau de la scène pop française. Une écriture directe, à fleur de peau. Un esprit libre, joueur et attachant. Tout se concentre dans le nom de son premier album de chanson électro : “HYPER” ! Des chansons où la poésie de Christophe ou Bashung croise les sons survoltés de la scène de Manchester ou de LCD Soundsystem… Le confinement, l’annulation des concerts… rien n’a arrêté Hervé… et le voilà aujourd’hui sacré révélation masculine de l’année aux Victoires de la Musique 2021. On l’a vu ici fin 2020, lors de sa résidence… ses live habités impressionnent, l’intensité de sa voix, ses gestes saccadés et ses textes à fleur de peau emportant tout sur son passage ! [www.facebook.com/HerveMusiqueFC](http://www.facebook.com/HerveMusiqueFC) [[https://youtu.be/Aj8xNhNqOx4](https://youtu.be/Aj8xNhNqOx4)](https://youtu.be/Aj8xNhNqOx4) En rappant, en parlant, en chantant ou en chuchotant, **Carole Pelé** livre ses doutes, ses révoltes, ses espoirs et ses colères et nous émeut avec le flow flamboyant de son 1er EP. Ancienne journaliste reporter d’images, Carole Pelé est récemment diplômée de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts (photo/video). Entre chanson française et pop urbaine, elle fait alors de sa trap une performance universelle où sa démarche musicale est associée à une expérience plastique. On voudrait passer quelques Nuits Blanches en compagnie des “maux” de Carole Pelé. [www.facebook.com/carolepelemusique](http://www.facebook.com/carolepelemusique) [[https://youtu.be/IWs1v2YnTqE](https://youtu.be/IWs1v2YnTqE)](https://youtu.be/IWs1v2YnTqE)

