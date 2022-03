Hervé Barbereau dans L’hypnose à travers le temps Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Hervé Barbereau dans L'hypnose à travers le temps Le 16/19 Comédie Marseille 16 Quai de rive neuve Marseille 7e Arrondissement

2022-03-19 21:30:00

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône 15 22 Après “Hypnosis” (plus de 640 représentations en 4 ans), venez découvrir le nouveau spectacle d’Hervé Barbereau : “L’Hypnose à travers le temps”.



