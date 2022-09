HERV√â BARBEREAU DANS L’HYPNOSE à TRAVERS LE TEMPS

2022-09-30 21:00:00 – 2022-09-30 Aprês « Hypnosis » (plus de 640 représentations en 4 ans), venez découvrir le nouveau spectacle d’Hervé Barbereau : « L’Hypnose à travers le temps ». Une fois hypnotisé, vous traverserez les siêcles, des origines de l’hypnose à nos jours, sous l’oeil bienveillant d’Hervé qui mêne d’une main de ma√Ætre ce spectacle où l’humour et les anecdotes s’entremêlent. RDV le 30 septembre à 21h, Salle Comédie Le Mans. dernière mise à jour : 2022-09-23 par

