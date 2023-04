Soirée Spéciale Humour Belge CENTRE SOCIO CULTUREL, 15 avril 2023, HERRLISHEIM.

Soirée Spéciale Humour Belge CENTRE SOCIO CULTUREL. Un spectacle à la date du 2023-04-15 à 20:00 (2023-04-15 au ). Tarif : 15.0 à 17.0 euros.

Soirée spéciale Belgique. En première partie deux humoristes habitués des scènes ouvertes et festivals d’humour en Belgique : Sarah Lélé et Fabio Alligrio, présenteront chacun un extrait d’environ 20 mn de leur spectacle.En seconde partie de soirée, à découvrir pour la première fois en Alsace, le One man show « Entre Deux » de Kostia. Kostia rêvait que que sa vie soit un conte de fée, genre tout est bien qui finit bien, mais ça s’est pas passé comme ça !Contraint de jouer les équilibristes, jonglant entre sa mère, ses filles, sa psy, sa balance et son ex femme. Il nous embarque dans son quotidien, ses péripéties et ses mésaventures, bref dans sa vie d’homme moderne. Dans ce spectacle déjanté, Kostia pose un oeil subtil et décalé sur le monde qui l’entoure et nous fait découvrir son univers. En juillet 2022, il a joué pour la 1ère fois au Festival d’Avignon et le succès fut immédiat. Depuis il a joué dans plusieurs Festivals, dont Rire en Vosges et La Ville Dieu du Temple, et dans les célèbres café théâtres à Lyon.Spectacles tout public. Placement libre. Parking gratuit. Accès PMR.Ouverture de l’espace buvette et restauration dés 18h, avec des spécialités alsaciennes traditionnelles. Soirée Spéciale Humour Belge

Votre billet est ici

CENTRE SOCIO CULTUREL HERRLISHEIM RUE DU GENERAL REIBEL Bas-Rhin

15.0

EUR15.0.

Votre billet est ici