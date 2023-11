Soirée après-ski Herrlisheim, 27 décembre 2023, Herrlisheim.

Herrlisheim,Bas-Rhin

Petite restauration sur place.

Le boulodrome est situé à coté du terrain de football..

2023-12-27 fin : 2023-12-27 23:59:00. EUR.

Herrlisheim 67850 Bas-Rhin Grand Est



Small restoration on the spot

The boulodrome is located next to the football field.

Aperitivos y tentempiés disponibles in situ.

El boulodrome está situado junto al campo de fútbol.

Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Das Boulodrome befindet sich neben dem Fußballplatz.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme du Pays Rhénan