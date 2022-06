Herrli’Noël Acte II Herrlisheim, 10 décembre 2022, Herrlisheim.

Herrli’Noël Acte II Herrlisheim

2022-12-10 15:00:00 – 2022-12-10 21:00:00

Herrlisheim 67850 Herrlisheim

Vous allez pourvoir découvrir et déguster des productions originales des associations de la commune ainsi que des commerçants de proximité mais aussi découvrir des créations originales de nos exposants locaux et bien plus encore…Trouvez sur le marché de Noël tout ce qu’il faut pour préparer sereinement vos fêtes de fin d’année !

+33 3 88 59 77 11

Herrlisheim

