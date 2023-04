Portes ouvertes de l’aéroclub Aérodrome, 13 mai 2023, Herrère.

Venez (re)découvrir l’aérodrome d’Oloron-Herrère. Situé sur la commune d’Herrère, à 10 minutes d’Oloron Sainte-Marie, l’aéroclub est très certainement l’une des plus belle plateformes au pied des Pyrénées pour la pratique d’activités aériennes de loisir.

De nombreuses activités seront proposées : forum métier des armées avec le Cirfa de Pau, simulateur planeur, démonstrations de sauts militaires, exposition hélicoptère militaire avec le 5ème Rhc, démonstration modèles réduits en vol, exposition modèles réduits avec « Les Monticoles », exposition de voitures anciennes avec le club « âge d’Or », exposition de motos anciennes avec le club « Les Pétochons ».

Baptêmes de l’air avion et planeur à tarif réduit, à réserver dès maintenant.

Restauration et buvette sur place.

Baptême de l’air avion, à gagner !.

Aérodrome

Herrère 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and (re)discover the aerodrome of Oloron-Herrère. Located in the town of Herrère, 10 minutes from Oloron Sainte-Marie, the aeroclub is certainly one of the most beautiful platforms at the foot of the Pyrenees for the practice of leisure flying activities.

Numerous activities will be proposed: forum of the army profession with the Cirfa of Pau, glider simulator, military jumps demonstrations, military helicopter exhibition with the 5th Rhc, demonstration of model aircraft in flight, model aircraft exhibition with « Les Monticoles », exhibition of old cars with the club « âge d’Or », exhibition of old motorcycles with the club « Les Pétochons ».

First flights in airplanes and gliders at a reduced rate, to be booked now.

Catering and refreshments on site.

First flight in a plane, to be won !

Venga a (re)descubrir el aeródromo de Oloron-Herrère. Situado en la localidad de Herrère, a 10 minutos de Oloron Sainte-Marie, el aeroclub es sin duda una de las plataformas más bellas al pie de los Pirineos para la práctica de actividades de vuelo de ocio.

Se propondrán numerosas actividades: foro de las fuerzas armadas con el Cirfa de Pau, simulador de planeador, demostraciones de saltos militares, exhibición de helicópteros militares con el 5º Rhc, demostración de aeromodelismo, exhibición de maquetas con « Les Monticoles », exhibición de coches de época con el club « âge d’Or », exhibición de motos de época con el club « Les Pétochons ».

Primeros vuelos en aviones y planeadores a precio reducido, reserve ahora.

Catering y refrescos in situ.

Primer vuelo en avión, ¡a ganar!

Entdecken Sie den Flugplatz von Oloron-Herrère (wieder). Der Aeroclub befindet sich in der Gemeinde Herrère, 10 Minuten von Oloron Sainte-Marie entfernt, und ist sicherlich eine der schönsten Plattformen am Fuße der Pyrenäen für die Ausübung von Freizeitaktivitäten in der Luft.

Es werden zahlreiche Aktivitäten angeboten: Berufsforum der Armee mit dem Cirfa de Pau, Segelflugsimulator, Vorführungen von Militärsprüngen, Ausstellung von Militärhubschraubern mit dem 5. Rhc, Vorführungen von Flugmodellen, Ausstellung von Flugmodellen mit « Les Monticoles », Ausstellung von Oldtimern mit dem Club « Age d’Or », Ausstellung von Oldtimer-Motorrädern mit dem Club « Les Pétochons ».

Bapêmes de l’air avion et planeur à tarif réduit, à réserver dès maintenant.

Restauration und Getränke vor Ort.

Flugzeug-Flugtaufen zu gewinnen!

